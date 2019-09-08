В столичной подземке за последние два месяца пассажиры забыли почти 1,9 тысячи различных вещей, в основном это зонты, рюкзаки, сумки, скейты, самокаты. Оставляют также велосипеды и детские коляски.

В столичной подземке за последние два месяца пассажиры забыли почти 1,9 тысячи различных вещей, в основном это зонты, рюкзаки, сумки, скейты, самокаты. Оставляют также велосипеды и детские коляски.Но попадаются и необычные предметы. Так, на склад забытых вещей на станции "Котельники" привозили кассовый аппарат, бутафорский меч и перуанский ударный музыкальный инструмент кахон.Многие вещи уже вернули владельцем, но кахон еще ждет своего хозяина, передает РИА Новости.