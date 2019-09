Университет в Абу-Даби в космическом стиле, кампус Австралийского университета, напоминающий пчелиные соты, и вариации из дерева Токийского университета.

Редакция 33Live.Ru Недвижимость сделала подборку самых удивительных с точки зрения архитектуры университетов, построенных за последние годы. Помимо необычных форм, все эти здания объединяет экологичность и энергоэффективность.Университет в Токио (University of Tokyo)Речь идет о кампус Токийского университета (University of Tokyo's Hongo Campus), фасад которого покрыт сотнями тонких деревянных полос из кедра. Благодаря сложной многослойности создается образ текучести здания. В сам объект интегрированы интеллектуальные системы управления, которые помогают эффективно использовать энергию. К примеру, специальные датчики контролируют подачу температуры, влажности и вентиляции.Сам кампус состоит из пяти этажей – три над землей и два подземных. На первом этаже устроено открытое общественное пространство с кафе, расположенным за панорамным остеклением.Здание спроектировал японский архитектор Кенго Кума, который сам в свое время закончил Токийский университет.Университет имени Зайеда в Абу-Даби (Zayed University)Университет является одним из трех главных вузов в ОАЭ. Сам университет был основан в 1998 году, однако из-за популярности среди студентов позднее было принято решение расширить его площадь и построить новый кампус на шесть тысяч человек.Новое здание университета напоминает космический корабль – обтекаемые формы, волнообразный купол здания, скрытые колоннады, которые удерживают крышу. Сам проект сочетает в себе современные формы и традиционные архитектурные элементы.В здании располагаются учебные аудитории, выполненные в форме амфитеатров, огромная библиотека, компьютерные и научные лаборатории, спортивный комплекс и административные помещения. Также здесь представлены общественные пространства, расположенные под открытым небом. Разработкой проекта занималась немецкая архитектурная студия BRT Architekten.Австралийский университетНовое здание университета в городе Уоррнамбул (Warrnambool). Здание привлекает внимание необычным фасадом, которое внешне напоминает пчелиные соты. Это конструкция из шестиугольников, которые располагаются под углом к улице. Каркас здания облицован цинком и стеклом.Кампус располагается на территории университетского городка. Он предназначен для проведения лекций и конференций. Здание спроектировано архитектурным бюро Lyons.Ноттингемский университет в Великобритании (The University of Nottingham)Кампус был построен в 1999 году на месте бывшей промышленной зоны. Здесь появились три новых объекта: здание имени сэра Колина Кэмпбэла (Sir Colin Campbell Building), международный офис (International House) и многофункциональное здание, где разместились аудитории для проведения семинаров, ресторан и жилье для приезжающих в университет преподавателей из других городов. Также здесь расположена скульптура под названием "Стремление" (Aspire) высотой 60 метров была возведена к 60-летию университета.Фасад самого кампуса облицован плитками разного оттенка красного цвета, расположенными в хаотичном порядке. Выбор цвета связан с традиционной архитектурой из красного кирпича в Ноттингеме.Само здание является экологичным и энергоэффективным. В нем установлены умные системы, которые позволяют бережно расходовать энергию. К примеру, фасады всех зданий помогают уменьшить чрезмерное нагревание или охлаждение сооружения. Крыши покрыты растениями, которые помогают изолировать и поддерживать постоянную температуру внутри зданий в течение всего года. Проект разработан компанией Make Architects.Наньянский технологический университет в Сингапуре (Nanyang Technological University)В 2015 году в Сингапуре было построено здание Учебного центра Наньянского технологического университета. Проект разработали специалисты студии Heatherwick. Учебный центр - это 12 башен, которые опоясывают общественный атриум. В центральное пространство, объединяющее аудитории, можно попасть с любой стороны. В башнях расположены аудитории. На некоторых этажах разбиты сады.Еще одно причудливое здание университета в Сингапуре - пятиэтажная Школа искусств, дизайна и медиа (School of Art, Design and Media), которая расположена в студенческом городке. Авторы проекта постарались стереть грань между архитектурой и природой. Для этого они использовали передовые технологии в области экостроительства. К примеру, крыша здания покрыта газоном.Это не только позволяет студентам отдыхать здесь, но и дает возможность воздуху циркулировать вокруг здания, понижая его температуру. Панорамные окна, которые расположены по всему периметру здания, позволяют экономить электроэнергию. Само здание оснащено инновационной системой вентиляции, которая выступает альтернативой кондиционерам.