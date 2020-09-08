Мужчина предложил пенсионерке помочь поймать преступников, для этого женщине необходимо снять с банковского счета деньги и передать ему...

«Участковыми уполномоченными полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ярославскому району задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 78-летняя жительница столицы с информацией о мошенничестве. Она сообщила, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником правоохранительных органов и пояснил, что в столичном регионе находятся мошенники, жертвами которых становятся граждане пожилого возраста.Мужчина предложил пенсионерке помочь поймать преступников, для этого ей необходимо снять с банковского счета деньги и передать ему. Заявительница обналичила 50 тысяч рублей и передала неизвестному, после чего мужчина скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Холмогорской улице. Им оказался 25-летний приезжий.Следствием ОМВД России по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительным в общении с незнакомыми людьми, ни при каких условиях не совершать денежные переводы незнакомцам, не сообщать данные своих банковских счетов и карт, а также передавать денежные средства незнакомцам. В случае, если вам звонят с просьбой совершить какие-либо действия с денежными средствами под любыми предлогами – незамедлительно прекращайте телефонный разговор и самостоятельно перезвоните в свою кредитную организацию и в полицию.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29