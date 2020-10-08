В тренде - Арктика. К 75-летию Российской атомной промышленности в течение октября школьники смогут принять участие в конкурсе, приз - поездка на Северный полюс.

В тренде - Арктика. К 75-летию Российской атомной промышленности в течение октября школьники смогут принять участие в конкурсе, приз - поездка на Северный полюс.При поддержке госкорпорации "Росатом" запущен конкурс "Ледокол знаний". В нем могут принять участие ученики 7-х 10-х классов и первокурсники средне-специальных учебных заведений 33 региона. Победитель получит возможность отправиться в путешествие на атомном ледоколе. Такую короткую кругосветку по Северному полюсу уже совершил предыдущий участник конкурса, Лев Киндеев. Что нужно сделать, чтобы принять участие, "Вестям" рассказал Илья Житков, руководитель информационного центра по атомной энергии.Илья Житков, руководитель информационного центра по атомной энергии г. Владимира:Надо зарегистрироваться и участвовать во всех викторинах и конкурсах. Сто лучших участников по рейтингу получат творческие задания. 25 из них попадут на Северный полюс на атомном ледоколе. У нас есть участник, который в 2019 году уже был на Северном полюсе - это Лев Киндеев, ученик школы №2. Впечатления незабываемые.