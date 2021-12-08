УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Шабалкиной Валентины Васильевны, 1984 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Шабалкиной Валентины Васильевны, уроженки г. Москвы, 1984 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 10 июня 2021 года.Приметы: европейский тип внешности, на вид 50-55 лет, рост 165 см, волосы темные, глаза темные, худощавого телосложения.Особые приметы: на груди татуировка розы, на спине татуировка знака зодиака весы.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «02» (с мобильных телефонов – «102»).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93