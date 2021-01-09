Лидирует по приросту заболевших по-прежнему областной центр - ещё +42 пациента.

Во Владимирской области за минувшие сутки подтверждено 162 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Из них 42 новых пациента выявлено во Владимире, по 17 инфицированных прибавилось в Гусь-Хрустальном и Муромском районах, 12 - в Ковровском, 11 - в Александровском, 10 - в Суздальском, по 9 в Кольчугинском, Петушинском и Гороховецком районах. Ещё 8 заболевших зафиксировано в Юрьев-Польском, 6 - в Вязниковском, по 3 в Киржачском и Меленковском, по 2 в Селивановском и Собинском, по 1 - в Камешковском районе и ЗАТО Радужный.