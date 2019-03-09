Сотрудники ФСБ и МВД России задержали бывшего первого заместителя руководителя холдинга Росгеология Руслана Горринга. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали бывшего первого заместителя руководителя холдинга "Росгеология" Руслана Горринга в рамках уголовного дела о мошенничестве, передает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный информированный источник.По его информации, задержание было проведено в пятницу, 8 марта, по поручению Следственного комитета РФ. Горринга подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.Бывший первый замглавы "Росгеологии" Горринг был был уволен 29 января решением главы Минприроды Дмитрия Кобылкина после скандального видео в интернете. На видео Горринг общается с другими пользователями стримингового сервиса, используя нецензурную лексику, угрожая физической расправой, рассказывая о связях с сотрудниками компании.После этого скандала Минприроды начало проверку деятельности "Росгеологии" по поручению вице-премьера Алексея Гордеева. Кобылкин сообщил, что итоги проверки будут подведены в течение месяца.