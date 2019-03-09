С банковской карты потерпевшего женщина похитила 37 тысяч рублей.

В феврале текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 62-летний местный житель, сообщивший, что со счета его банковской карты похищены денежные средства в сумме 37 тысяч рублей.Сотрудники полиции провели комплекс специальных мероприятий, в результате которого установили, что к хищению может быть причастна знакомая потерпевшего - 36-летняя местная жительница.Женщина была задержана и дала признательные показания.Установлено, что подозреваемая взяла без разрешения банковскую карту у знакомого во время совместного распития спиртных напитков, воспользовавшись его отсутствием. Затем, зная пин-код, фигурантка сняла через банкомат деньги и вернула карту на прежнее место. Похищенные денежные средства злоумышленница потратила по собственному усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.