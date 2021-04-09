В чемпионате аппарата ГУ МВД России по г. Москве по мини-футболу участвовали более 230 сотрудников, представляющих 27 команд...

В течение 4 дней сотрудники полиции боролись за первенство в этом виде спорта.В чемпионате аппарата ГУ МВД России по г. Москве по мини-футболу участвовали более 230 сотрудников, представляющих 27 команд. Но добрались до финала сотрудники 4 Управления МВД России, Управления по работе с личным составом и Комендантского отдела московского полицейского Главка.За 3 место боролись команды Комендантского отдела и Управления по вопросам миграции. Обыграв со счетом 3:0 игроки Комендантского отдела заняли бронзовое место на пьедестале.Завершение соревнований было напряженным. На поле вышли сотрудники 4 Управления МВД России и Управления по работе с личным составом. Поединок завершился непростой победой 4 Управления МВД России – 3:1, соответственно распределив игроков на 1 и 2 место.Начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Руслан Ермаков, открывая церемонию награждения победителей и призёров, поздравил присутствующих с достигнутыми успехами и достижениями, отметил, что мини-футбол коллективная игра и как бы она не складывалась - важно оставаться командой.Участникам, занявшим 1, 2 и 3 место вручили кубки, медали и ценные призы, а также отметили игроков в номинациях: «Лучший игрок финального матча», «Лучший нападающий», «Лучший защитник» и «Лучший вратарь». 4 Управлению МВД России преподнесли еще и переходящий кубок, на котором выгравированы наименования команд-победителей с 2013 года, где теперь наименование подразделения займет заслуженное место.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве