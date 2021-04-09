Отрезанными от “большой земли” оказались 12 человек, из них 2 ребенка. В МЧС сообщают об очередном подтоплении дорожного полотна из-за половодья. В Суздальском районе разлилась река

Отрезанными от “большой земли” оказались 12 человек, из них 2 ребенка. В МЧС сообщают об очередном подтоплении дорожного полотна из-за половодья. В Суздальском районе разлилась река Рпень и затопила дорогу в деревню Сущево. Причина подъема воды в этом месте – ночные дожди, добавляют в тревожном ведомстве. Из-за подтопления одна из улиц деревни оказалась отрезана от