Кроме того, мужчина оказался серийным вором

Кроме того, мужчина оказался серийным воромЖителя Гусь-Хрустального обвиняют в кражах и незаконном хранении наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Мужчина задержали в феврале этого года. Во время досмотра оперативники изъяли у него 8 бумажных свертков с метадоном, массой более 4 граммов.В ходе следствия полицейские установили причастность задержанного в серии краж. Мужчина незаконно проникал в частные владения, учреждения и магазины, откуда похищал деньги. Материальный ущерб составил около 28 тысяч рублей.Обвиняемый во всем признался. В ближайшее время гучевчанин предстанет перед судом.