Проведенные игры напомнили маленьким пешеходам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Сотрудники МО МВД России «Ковровский» и члены общественного совета совместно со специалистами экспертного центра «Движение без опасности» провели мероприятия в рамках социальной кампании «Твой ход! Пешеход» в парке им. Дегтярева. В нем приняли участие воспитанники детских садов, детских клубов по месту жительства и ребята, отдыхающие в парке.Кампания, направленная на повышение безопасности пешеходов, проходит в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» .Проведенные игры напомнили маленьким пешеходам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.Член общественного совета при МО МВД России «Ковровский» Андрей Шалов отметил, что в ряде случаев травмирование пешеходов связано с незнанием ими правил дорожного движения, неумением увидеть опасность и правильно реагировать в критических ситуациях. Задача общественников, в том числе, изменить этот подход, доказав людям, что знание ПДД — это обязательное условие для обеспечения их безопасности. Он отметил, что именно проведение таких кампаний даст возможность детям увидеть основы безопасности дорожного движения с нужной стороны.Мальчишки и девчонки получили ответы на вопросы о том, как правильно переходить дорогу, зачем нужно носить световозвращающие элементы, что такое «слепые зоны автомобиля». Ребята в игровой форме получили дополнительные знания о нормах безопасного поведения .