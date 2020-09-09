Поменяла кресло главы города на руководство детским садом. Ольга Деева возглавила новый детсад в Юрьевце, который открылся этим летом. Напомним, Деева досрочно сложила с себя полномочия

Поменяла кресло главы города на руководство детским садом. Ольга Деева возглавила новый детсад в Юрьевце, который открылся этим летом. Напомним, Деева досрочно сложила с себя полномочия главы города 29 июля на очередной сессии горсовета. Как градоначальница объяснила тогда депутатам, сделать это досрочно Ольга Деева решила из-за сентябрьских выборов. По ее мнению, у нового созыва депутатов