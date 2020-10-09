Это Мария Володина, Оксана Мироедова, Ольга Королькова и Светлана Афонина.

Владимирские фотографы вышли в финал российского конкурса "Страна в объективе"! Напоминаем, что в конкурсе могли участвовать как профессионалы, так и любители. К голосованию было допущено 2289 работ, прошедших модерацию. За них мог проголосовать любой желающий.В финал вышло 110 человек со всей России, и в этой сотне лучших - четверо владимирцев. Это Мария Володина, Оксана Мироедова, Ольга Королькова и Светлана Афонина.Теперь лучших из лучших будет выбирать жюри конкурса. Победители и призеры получат за 1, 2 и 3 место в каждой номинации по 25, 15 и 10 тысяч рублей соответственно. Главный приз – 50 тысяч рублей.Конкурс «Страна в объективе» посвящен Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года.