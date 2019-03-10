Шахматисты сборной России в рамках пятого тура командного чемпионата мира встречались с соперниками из Казахстана. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу россиян. Единственное поражение в составе нашей команды потерпел Сергей Карякин.

Шахматисты сборной России в рамках пятого тура командного чемпионата мира встречались с соперниками из Казахстана. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу россиян. Единственное поражение в составе нашей команды потерпел Сергей Карякин.Зато Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев оказались сильнее своих соперников. Сборная России лидирует на турнире, набрав 9 очков. Следом идут команды Индии и Англии (по 7 баллов).К сожалению, первое поражение на турнире потерпела женская российская сборная. Она уступила китаянкам со счетом 1,5:2,5. Россиянки с 8 очками занимают второе место, уступая два балла команде Китая, возглавляющей турнирную таблицу.