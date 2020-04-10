После кончины 80-летней казанской пенсионерки, подвергшейся нападению грабителя, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ранее судимому 32-летнему мужчине придется отвечать по двум статьям - ранее на него завели дело о грабеже.

После кончины 80-летней казанской пенсионерки, подвергшейся нападению грабителя, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, говорится в сообщении регионального управления СКР. Ранее судимому 32-летнему мужчине придется отвечать по двум статьям — ранее на него завели дело о грабеже.Вызвавший вал негативных откликов у жителей столицы Татарстана случай произошел утром 4 апреля у дома № 7 по улице Файзи. Злоумышленник нагнал пенсионерку у подъезда и с силой вырвал у нее из рук сумку-тележку, да так, что она упала на асфальт. Пока женщина поднималась, грабитель скрылся. Его добычей стали не только продукты, но и 5,6 тысячи рублей. Стражи порядка быстро вышли на след подозреваемого, во время задержания он оказал сопротивление.Спустя три дня, 7 апреля, 80-летняя пенсионерка скончалась. Ухаживавшие за ней соседи отмечают, что она сильно переживала из-за произошедшего и не находила себе места.Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и инициировали передачу им ранее возбужденного уголовного дела по статье "Грабеж".