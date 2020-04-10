При попытке сбыта 350 единиц продукции по цене 2300 рублей за каждую были задержаны трое жителей Подмосковья...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве пресечена попытка реализации псевдотестов на COVID-19.Оперативники обнаружили, что на одной из интернет-площадок размещено объявление о продаже указанных тестов. В дальнейшем при попытке сбыта 350 единиц заявленной продукции по цене 2300 рублей за каждую были задержаны трое жителей Подмосковья.Полицейские установили, что злоумышленники продавали вакуумные одноразовые пробирки для отбора образцов крови, содержащие неизвестное вещество. Вся изъятая продукция направлена на исследование.Следователем Управления внутренних дел по Северному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 159 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк