В микрорайоне Юрьевец ДТП спровоцировало автомобильную пробку. Как рассказала Алёна Бусько -...

В микрорайоне Юрьевец ДТП спровоцировало автомобильную пробку.Как рассказала Алёна Бусько - старший инспектор отделения пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру:- По предварительной информации, 10 апреля в 9 часов 55 минут в микрорайоне Юрьевец (улица Ноябрьская, дом №20) водитель (1961 года рождения) автомобиля ВАЗ не выдержал безопасную скорость движения и наехал на остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль HYUNDAI. После столкновения автомобиль ВАЗ отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где уже совершил столкновение с автомобилем Avatr.Уточняется, что в ДТП никто не пострадал, но авария спровоцировала временный дорожный затор в микрорайоне Юрьевец.Фото: Алёна Бусько