10.06.2021

2021-06-10 14:30:05

Сотрудница исправительной системы Владимирской области участвует в конкурсе красоты

Завтра в Москве пройдет заключительный этап Шестого Всероссийского конкурса «Мисс УИС».



В нем примут участие 12 женщин – сотрудников УИС, те, кто смогли пройти нелёгкий отбор из 86 участниц конкурса, представляющих территориальные органы ФСИН России. Среди них - сотрудница отдела по конвоированию УФСИН России по Владимирской области Екатерина Васильева, сообщает пресс-служба УФСИН по Владимисркой области..



В 2012 году Екатерина окончила Владимирский юридический институт ФСИН России и с уверенностью может сказать, что ей повезло с выбором профессии. Еще в детстве, как и многие девчонки, она мечтала стать фотомоделью, но, повзрослев, решила продолжить семейную традицию – носить погоны. Дед, мама, папа, дядя, старшая сестра – все стали офицерами. Разве могла она поступить по-другому?! Для Екатерины родители всегда были примером. Именно они привили ей такие качества как честность, ответственность, справедливость, трудолюбие и уважение к своему делу, помогли не только в становлении себя как личности, но и как специалиста. Уже более 10 лет Екатерина служит в уголовно-исполнительной системе.



Она активно участвует в общественной жизни учреждения – организует культурно-массовые и спортивные мероприятия, занимается волонтерской деятельностью. В свободное от службы время Екатерина профессионально занимается верховой ездой, одним из древнейших, интересных и захватывающих видов спорта. Самой интересной разновидностью верховой езды для неё является конкур, езда с препятствиями. Красота, мощь и грация благородных животных, а также самообладание и точность движений всадников – все это захватывает дух и привлекает её. В жизни, как и в спорте, Екатерина с уверенностью преодолевает любые препятствия и верит в то, что никогда нельзя отказываться от своей мечты.



Видеоролики конкурсных выступлений Екатерины: , , ,



В период с 7 по 11 июня на официальном сайте ФСИН России проходит голосование по определению победительницы в номинации «Мисс интернет-голосование». Ссылка для голосования . Проголосовать можно один раз в сутки с любого рабочего компьютера учреждения, домашнего компьютера или личного мобильного устройства.