Сегодня в 08-30 поступило сообщение о возгорании автомобиля у деревни Алабухино в Александровском...
Сегодня в 08-30 поступило сообщение о возгорании автомобиля у деревни Алабухино в Александровском районе.
По прибытию пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение автомобилей на общей площади 3 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.
К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава.
Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Фото пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.