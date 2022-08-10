Сегодня в 08-30 поступило сообщение о возгорании автомобиля у деревни Алабухино в Александровском...

Сегодня в 08-30 поступило сообщение о возгорании автомобиля у деревни Алабухино в Александровском районе.По прибытию пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение автомобилей на общей площади 3 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.