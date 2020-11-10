Золотковская средняя общеобразовательная школа Гусь-Хрустального района заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Этническое разнообразие – сила России».

Золотковская средняя общеобразовательная школа Гусь-Хрустального района заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Этническое разнообразие – сила России», организованного Федеральной еврейской национально-культурной автономией. Проект направлен на развитие межнационального сотрудничества, укрепление общероссийской гражданской идентичности, гармонизацию межэтнических отношений, сохранение самобытности и традиций многонационального народа России.В конкурсе участвовали команды учащихся организаций общего и дополнительного образования в возрасте от 13 до 16 лет.Первым этапом состязаний был этнический онлайн-марафон, вторым – конкурс национальных героев, созданных командами участников, заключительным туром стал конкурс современных национальных сказок.«Каждой команде по жребию выпала национальность, которую она должна была представить. Нашим ребятам досталась национальность «шапсуги». Это очень интересный народ! Шапсугов называли «хранителями Причерноморья», в прошлом это было одно из крупнейших адыгских племён. Уже с первого этапа мы оказались в лидерах - на четвёртом месте из 214 команд! По итогам экспертной оценки работ третьего тура конкурса в печатное издание «Сборник Современных национальных сказок России» вошла и наша сказка «Подаренный небом» про шапсуга Шумахо. Мы искренне рады, что учащиеся Золотковской школы приняли участие в проекте, смогли узнать много интересного о разных национальностях, проявить себя в творчестве», – отметила директор Золотковской СОШ Елена Сироткина.Творческим руководителем команды Золотковской СОШ под названием «Россы» выступила учитель географии Анна Тигина, призёр муниципального конкурса «Учитель 2020».(Фото:пресс-служба администрации Владимирской области)