Компании назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, руководитель заплатит 20 тысяч.

В Коврове ООО «Производственная коммерческая фирма «Ватекс» нарушила закон о противодействии коррупции при приёме сотрудника на работу. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.Выяснилось, что компания взяла на работу бывшего судебного пристава, но не сообщила об этом в УФССП. В результате на директора и организацию завели два дела об административных правонарушениях.Юридическому лицу назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, руководитель заплатит 20 тысяч.