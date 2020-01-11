Дмитрий Медведев предложил запретить продажу так называемых снюсов на территории всего Евразийского союза. Заявил это премьер на встрече с главами Роспотребнадзора и МВД. Снюсами называют никотиносодежащие продукты. Чтобы втянуть подростков, их часто выпускают в виде конфет или жвачек. В России продавать запрещено, но производители пытались обойти закон выпуская аналоги.

Дмитрий Медведев предложил запретить продажу так называемых снюсов на территории всего Евразийского союза. Заявил это премьер на встрече с главами Роспотребнадзора и МВД. Снюсами называют никотиносодежащие продукты. Чтобы втянуть подростков, их часто выпускают в виде конфет или жвачек. В России продавать запрещено, но производители пытались обойти закон выпуская аналоги.Запретить никотиносодержащие смеси не только в России, но и на территории всего ЕАЭС. Иначе любые меры по контролю над оборотом снюсов будут бесполезны."Нужно провести работы, чтобы от имени РФ пошла инициатива в ЕАЭС, коллегию с тем, чтобы этот продукт запретить на территории всего ЕАЭС. У нас границ нет и, если она останется где-то в других странах, то эту дрянь все равно будут заводить", — заявил Дмитрий Медведев.В России снюсы (некурительный бездымный табак) были запрещены еще в 2015-м году. Но появились аналоги – никотиновые смеси без содержания табака. Они под запрет не попадают. И в течение нескольких лет продавцы умело пользовались этой лазейкой в законе и свободно продавали снюсы, как обычную пищевую продукцию."Если это пищевая продукция, то она должна сопровождаться всеми документами, которые подтверждают безопасность, чего в данном случае нет. Даже приравнять эту продукцию не к чему. В одной такой конфетке содержится никотина, как в целой пачке сигарет. А употребление пяти-шести таких конфет (если вес 40 кг) – это летальная доза", — предупреждает Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора.ВМД и Роспотребнадзор провели уже около 150 тысяч проверок. В Рязани оперативники изъяли более полутора тысяч упаковок со снюсом. Внеплановые выездные проверки и в Красноярске, Волгограде, Кургане, Смоленске. Всего изъяли более миллиона упаковок жевательных смесей. Возбуждено 13 уголовных дел.В Ставрополе обнаружили целую лабораторию. 12 тысяч банок с готовыми смесями, 300 тысяч этикеток и 20 канистр с концентратом сырья. Вокруг – открытые упаковки с едой, заляпанные весы и стол, грязный лист бумаги, на котором ручкой производили все расчеты. Всего же из 44 производителей, по зарегистрированным адресам нашлись лишь пять.Устанавливают контроль и над торговлей в интернете. "Только за прошедшие выходные были установлены 400 интернет-сайтов, торгующие никотиносодержащими смесями. В установленном порядке наши подразделения вышли с предложением в Роскомнадзор для блокировки этих сайтов в судебном порядке", — заявил Владимир Колокольцев, министр внутренних дел.Отдельные регионы уже начали запрещать продажу никотиносодержащих смесей, не дожидаясь принятия закона на федеральном уровне. На данный момент 23 субъекта уже запретили продажу снюсов. В 15-ти – могут запретить в ближайшее время. Федеральный законопроект сейчас ожидает второго чтения в Госдуме.