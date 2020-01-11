Президент Абхазии Рауль Хаджимба и заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев обсудили пути нормализации общественно-политической ситуации в республике.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба и заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев обсудили пути нормализации общественно-политической ситуации в республике.Как сообщалось, в пятницу, 10 января, кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение республиканского ЦИК об итогах выборов президента и постановила назначить повторные выборы, удовлетворив таким образом кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.Накануне протестующие собрались у администрации президента Абхазии, требуя отставки избранного главы республики Рауля Хаджимбы, и ворвались в здание, напоминает ТАСС. Парламент Абхазии принял на внеочередной сессии обращение к президенту с призывом уйти в отставку.