5 марта в Пекине открылась вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей. Это высший орган законодательной и исполнительной власти в Китае.

5 марта в Пекине открылась вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей. Это высший орган законодательной и исполнительной власти в Китае.Рост экономики Китая планируется на уровне 6-6,5%. Одна из главных целей — полное искоренение нищеты к 2020 году. Основными драйверами роста экономики должны стать государственные инвестиции и стимулирование развития бизнеса за счет снижения налогов.Еще одна проблема, которую предстоит решить Китаю в ближайшей перспективе, — демографическая. Когда в 70-х годах прошлого века население Китая стремительно увеличивалось, в стране объявили ограничительную политику "одна семья — один ребенок". Рождаемость заметно сократилась, население постарело, теперь этот демографический перекос предстоит выправлять.Самое первое фото: Хань Цзяоцзяо увидела своего малыша, но до сентября так и не узнает, сын или дочка — пол ребенка будущим мамам китайские врачи по-прежнему не говорят. Наследие еще той, самой строгой политики планирования. Но это, пожалуй, — единственное, что пока не изменилось. Цзяоцзяо ждет второго, старшей девочке – девять."Дочка учится в школе, у многих ее одноклассников уже есть младшие братья и сестры. Когда видишь такие семьи, тоже хочется больше детей, тем более я сама — единственный ребенок, муж мечтает о втором. Да и возраст у меня подходящий", — говорит женщина.Цзяозяо – 31. Ее ровесницы часто лишь начинают думать о детях. Китаянки стали рожать позже: в Пекине — в 27-28 лет. У врача Хэйди Цюй с первенцами есть пациентки и за 30, и к 40."Обычно это мамы, которые уже сделали карьеру, многого добились. У них есть свой жизненный план, это уже не как раньше. После того как три года назад власти разрешили иметь второго ребенка, пациенток сначала стало гораздо больше, но сейчас все вернулось на прежний уровень", — рассказала врач-гинеколог клиники по планированию семьи Хэйди Цюй.Поколение "единственных детей", с одной стороны, и правда не очень торопится: почти 40 лет оно было государственным идеалом. Нарушителям грозили понижение, увольнение, штрафы до восьми годовых зарплат. Знаменитый режиссер Чжан Имоу, отец троих, заплатил миллион долларов за многодетность.Мера, понятно, вынужденная: тогда стране было попросту не прокормить стремительно растущее население, но, с другой стороны, теперь выросшим детям нужно обеспечить своих родителей. Плюс потребность в рабочей силе и гендерный дисбаланс: в Китае на 10 девчонок уже даже не 9 ребят — мужчин на 20 миллионов больше.После отмены политики "одна семья — один ребенок" Китай сразу же установил рекорд рождаемости в этом тысячелетии. На свет появились почти 18 миллионов детей, причем у половины уже были старшие братья и сестры. Но, несмотря на бэби-бум, Китай продолжает стареть: к 2030 году четверть населения будет пенсионерами, а сокращаться оно начнет еще на 3 года раньше. Очевидно, что нужны средства омоложения.Согласно недавно обнародованной статистике, 2018 год установил антирекорд: Китай — по-прежнему самая многочисленная страна, и население все еще растет, но медленнее. И вот уже Всекитайское собрание народных представителей предлагает окончательно смягчить политику — из Гражданского кодекса КНР могут исчезнуть все упоминания об ограничениях и планировании. Госкомитет по делам здравоохранения согласился детально изучить вопрос. Все уже гораздо проще: для разрешения на второго ребенка нужно 3 дня и 3 документа — паспорт, прописка, свидетельство о браке. Заявки принимают онлайн."Получить разрешение могут почти все, за исключением ситуации, когда мы не можем точно установить, действительно ли это второй ребенок. Например, если у супругов уже не первый брак. Но отказы — это всего 3-5%", — пояснила Е Сяоминь, начальник отдела планирования семьи Пекинского комитета по здравоохранению.Финансовых ограничений формально нет. Но сильны традиции, по которым, например, мальчику родители должны непременно купить жилье и машину, дать образование и оплатить на свадьбу. Расходы — с пеленок, и счастливое детство в Китае стоит недешево. Кроме расходов на няню, детский сад, школу, репетиторов и кружки есть, например, реабилитационные центры. В Пекине это что-то вроде санатория "Мать и дитя". Сюда мамы с младенцами приезжают сразу из роддома. Считается, что после беременности и родов женщина должна отдохнуть и восстановиться. Занятия физкультурой и йогой, спокойный сон, номера, как в хорошем отеле. Стоимость в пересчете на рубли — от 800 тысяч в месяц. 75 мест забронированы на год вперед."Самой старшей пациентке — за 50, но у нее было ЭКО. Многим мамам около 40, и это второй ребенок. Мы спрашиваем, хотят ли они еще? Говорят, что подумают. Часто причина в отсутствии времени или в том, что с детьми некому помочь. Но условия становятся лучше, особенно в столице, и если политика изменится, думаю, желающих будет все больше", — отметила Чжоу Янь, директор Центра матери и ребенка.Малышами 7 дней от роду занимается персонал: купание, массаж, кормление по часам. В боксах — видеокамеры, и мамы могут наблюдать, как спит их ребенок. Ду Бин здесь уже с третьим сыном — для Китая невероятная редкость — но есть возможность и желание."Если ребенок один в семье, это плохо, он не понимает, что есть и другие, так у меня было со старшим. Сейчас у моих детей прекрасные отношения, а когда мы с мужем состаримся, им будет гораздо легче помогать нам и друг другу", — считает Ду Бин.От властей все чаще звучат предложения совершенствовать социальную политику, предоставлять жилье, оказывать мамам помощь в трудоустройстве. Не исключено, что многодетных китайцев будут не штрафовать, а поощрять — по примеру других стран. На обсуждение поправок может уйти еще год, но так или иначе за этим будущее.