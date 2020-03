Этот смартфон в стильном корпусе из пластика может похвастаться ярким и бескрайним Super AMOLED-экраном, скрывающим оптический дактилоскопический сканер, а также квартетом камер в тыловом фото-модуле, включая 48-МП сенсор, и емкой батареей, дополненной 15-ваттной быстрой зарядкой. В начинке, приправленной свежим системным софтом, также стоит отметить базовый набор беспроводных интерфейсов, включая Bluetooth и NFC. Вести.Hi-tech узнали все достоинства и недостатки Samsung Galaxy A51

Этот смартфон в стильном корпусе из пластика может похвастаться ярким Super AMOLED-экраном, скрывающим оптический дактилоскопический сканер, а также квартетом камер в тыловом фото-модуле, включая 48-МП сенсор, и емкой батареей, дополненной 15-ваттной быстрой зарядкой. В начинке, приправленной свежим системным софтом, также стоит отметить базовый набор беспроводных интерфейсов, включая Bluetooth и NFC. 33Live.RuHi-tech узнали все достоинства и недостатки Samsung Galaxy A51.Компания Samsung представила в России сразу два смартфона из обновленной среднебюджетной серии Galaxy A модельного ряда 2020-го года. Одним из них стал аппарат Galaxy A51, который призван заменить россиянам попавший в "десятку" самых популярных смартфонов прошлого года (по данным "Яндекс.Маркета") Galaxy A50. В своей ценовой категории эта удачная модель оказалась практически вне конкуренции, что и сказалось на ее продажах. Оценим теперь возможности преемника.Обзор Samsung Galaxy A51: технические характеристикиМодель: SM-A515FОперационная система: Android 10 (Q) с фирменной оболочкой One UI 2Дисплей: 6,5 дюйма, емкостной, Super AMOLED, разрешение FHD+ (2400х1080 точек, 20:9), плотность точек на дюйм 405 ppi, стекло Corning Gorilla Glass 3Процессор: 8-ядерный 10-нм 64-разрядный Samsung Exynos 9611 (4 ядра ARM Cortex-A73, 2,3 ГГц + 4 ядер ARM Cortex-A53, 1,7 ГГц)Графика: ARM Mali-G72 MP3Оперативная память: 4 ГБ/6 ГБВстроенная память: 64 ГБ/128 ГБ, UFS 2.0, отдельное место в слоте для карт памяти microSD/HC/XC (до 512 ГБ)Тыловой фото-модуль: широкоугольная камера - 48 МП (оптический размер 1/2.0 дюйма, 0,8 мкм), ЭФР 26 мм, апертура f/2.0, фазовый автофокус, цифровой зум до 8х; вспомогательная камера (DoF) - 5 МП, апертура f/2.2; ультра широкоугольная камера - 12 МП (1.0 мкм), фиксированный фокус, ЭФР 12 мм (123 градуса), апертура f/2.2; макро-камера - 5 МП (оптический размер 1/5.0 дюйма, 1,12 мкм), ЭФР 25 мм, апертура f/2.4, оптимальная дистанция фокусировки 4 см; видео UHD 4K [email protected] [email protected] , светодиодная вспышкаФронтальный фото-модуль: 32 МП (оптический размер 1/2.8 дюйма, пиксель 0,8 мкм), апертура f/2.2, ЭФР 26 мм, видео UHD 4K [email protected] Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 (LE), USB 2.0 Type-C, USB-OTG, NFC, ANT+, 3,5-мм аудио-коннекторРадио: FM-тюнерСвязь: GSM/GPRS/EDGE, 3G UMTS, 4G LTE; LTE-FDD: band 3, 7, 20...LTE-TDD: band 38, 40, 41Формат SIM-карт: nanoSIM (4FF)Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS/GalileoДатчики: акселерометр, гироскоп, оптический дактилоскопический сканер, датчик Холла, электронный компас, датчики приближения и освещённостиАккумулятор: несъемный, литий-полимерный, 4 000 мА*ч, быстрая проводная зарядка (15 Вт)Габариты: 158,5x73,6x7,9 ммВес: 172 гЦвета: белый, черный, красныйОбзор Samsung Galaxy A51: дизайн, эргономикаВ "галактической" новинке свое развитие нашла концепция дизайна, когда закаленное стекло Gorilla Glass закрывает дисплей, а заднюю панель - глянцевый пластик с геометрическими текстурами. Впрочем, отличить Galaxy A51 от предшественника довольно легко. Ведь у них по-разному организовано отверстие для объектива фронтального фото-модуля, а островные выступы тыловых фото-модулей имеют неодинаковую форму, да и количество объективов на них отличается.Габаритные размеры Galaxy A51 составляют 158,5x73,6x7,9 мм, а вес - 172 г. Задняя панель аппарата может быть окрашена в один из трех цветов - черный, красный или белый. Смартфон в последней расцветке достался нам на тест. Хотя глянцевый пластик довольно маркий, именно на этом окрасе отпечатки пальцев практически не видны. При этом, боковые грани корпуса имеют "хромированную" отделку.Рамки вокруг экрана довольно тонкие. Лицевую панель защищает закаленное стекло Gorilla Glass 5, что подтверждается информацией с официального сайта компании Corning. Буквально на стыке верхнего торца корпуса со стеклом предусмотрена небольшая тонкая щель для решетки "разговорного" динамика. Чуть ниже нее сделан круглый вырез в экране для объектива селфи-камеры.В нижней части дисплея разместились виртуальные кнопки панели управления - пиктограммы "Недавние приложения", "Домой" и "Назад". В настройках их предлагается поменять местами или вообще заменить жестами. Над навигационной панелью зарезервировано место, где на экране блокировки появляется виртуальная площадка встроенного в экран дактилоскопического сканера с оптическим методом распознавания. Для большого пальца руки, которая удерживает смартфон, эта площадка расположена не очень удобно (слишком низко).Отличающиеся размерами качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки находятся на правом ребре.На левом ребре поместили закрытый слот с лотком на три места, два из которых предназначены для модулей идентификации абонента формата nanoSIM (4FF), а третье - для карты памяти microSD. Приятный бонус.Отверстие для дополнительного микрофона можно найти на верхнем торце.Вокруг разъема USB Type-C (USB 2.0) на нижнем торце собрали 3,5-мм аудио-коннектор, а также отверстие для "разговорного" микрофона и решетку "мультимедийного" динамика.Задняя панель Galaxy A51 украшена логотипом Samsung.Четыре объектива тылового фото-модуля расположили в виде латинской буквы L на прямоугольном островном выступе со скругленными углами. Там же нашлось место и для светодиодной вспышки.По эргономике Galaxy A51 оказался ничуть не хуже Galaxy A50. В его настройках так же предусмотрели опцию, помогающую управляться с 6,5-дюймовым смартфоном одной рукой.Обзор Samsung Galaxy A51: экранПо сравнению с предшественником, экран у Galaxy A51 увеличился в размерах (6,5 дюйма против 6,4 дюйма), а также изменил пропорции сторон (20:9 против 19,5:9) и разрешение (2400х1080 точек против 2340х1080 точек). Поменялось и количество точек на дюйм - 405 ppi против 403 ppi. А вот технология матрицы осталась прежней - Super AMOLED, правда, теперь это не Infinity-U с каплевидным вырезом, а Infinity-O с круглым отверстием под селфи-камеру.Уровень яркости регулируется вручную или автоматически (опция "Адаптивная яркость"). Для запланированного включения "режима затемнения" рекомендуется заранее активировать функцию определения местоположения. Фильтром синего света можно воспользоваться немедленно или по расписанию, самостоятельно настраивая его интенсивность (прозрачность).В настройках "Режим экрана" легко выбрать между насыщенными и естественными цветами, а также настроить на свой вкус баланс белого, используя для этого дополнительные параметры (компоненты RGB). В расширенных настройках вкладки "Полноэкранные приложения" предлагается скрыть круглый вырез под объектив фронтального фото-модуля, добавив темную полоску в верхней части экрана.Панели Edge предлагается применять в качестве буфера, для быстрого доступа к часто используемым приложениям, к контактам близких друзей, а также для извлечения текста в выбранной области экрана и т.п. Параметры маркера бокового экрана (положение, цвет, прозрачность, размер) легко перенастроить.На выключенный экран в режиме Always-On Display выводится время, дата, день недели, заряд батареи и т.п. Отображать эту информацию предлагается либо всегда, либо только после касания, либо по графику. Заметим, что стиль и цвет изображения выбирается в настройках.На экране блокировки предлагается наладить автоматическую смену тематических картинок (набор обоев). Повторимся, что дисплей смартфона защищает стекло Corning Gorilla Glass 5, на которое нанесено олеофобное покрытие.Обзор Samsung Galaxy A51: камерыТрио тыловых камер в Galaxy A50 у Galaxy A51 заменил квартет с участием макро-объектива. Главную партию теперь исполняет 48-мегапиксельная камера, дополненная объективом с апертурой f/2.0 и фазовым автофокусом. Вспомогательная DoF-камера, кажется, не изменилась - для нее все так же припасли 5-мегапиксельный сенсор и объектив с апертурой f/2.2. А вот ультра широкоугольную камеру, предназначенную для съемки пейзажей, панорам, общих видов и групповых портретов, оснастили теперь 12-мегапиксельным датчиком и объективом со светосилой f/2.2.При переходе с основной камеры на ультра широкоугольную обзор увеличивается с 80 до 123 градусов, причем в настройках предлагается компенсировать возникающие по краям искажения.Как уже отмечалось выше, в тыловой набор добавили камеру для макросъемки. Она базируется на 5-мегапиксельном сенсоре и объективе (апертура f/2.4) с оптимальной дистанцией фокусировки 4 см.У фронтальной 32-мегапиксельной камеры с широкоугольным (f/2.2) объективом отсутствующую светодиодную вспышку предлагается заменять подсветкой экрана.Значения светочувствительности ISO, баланс белого и ступени экспокоррекции самостоятельно настраиваются только для "Про"-режима. Также вручную выбирается способ экспозамера - точечный, матричный или центровзвешенный. Чтобы при изменении положения объектов или смене условий освещения камера не выполняла корректировку автоматически, настройки фокуса или экспозиции можно зафиксировать. В режиме "Фотография" над текстовыми пиктограммами режимов съемки находятся значки для выбора объектива и кнопка оптимизации сцены. Напомним, что для 48-МП сенсора по умолчанию используется счетверенный цветной фильтр Байера, когда фотодиоды для одного цвета объединяются в группы по четыре, формируя 12-мегапиксельное изображение. Возможность съемки в 48-мегапиксельном разрешении скрыли в настройках соотношения сторон кадра - "3:4H". При выборе соответствующей опции можно получать экранные подсказки прямо во время съемки. Режим HDR активирован постоянно, либо включается по необходимости.Режим "Живой фокус" позволяет делать снимки с размытым фоном, акцентируя внимание на объекте.Оба фото-модуля записывают движущееся изображение в максимальном разрешении 4K UHD 2160p (3840х2160 точек) при 30 fps. Если интервальная ("таймлапс") съемка поддерживает FHD-качество (1080р) картинки, то замедленная (240 fps) и суперзамедленная выполняются только в HD-разрешении (720p). Для уменьшения размера записываемых видеофайлов предлагается использовать кодек H.265/HEVC.Для плавной съемки динамических сцен на основную камеру тылового фото-модуля при разрешении FHD можно воспользоваться стабилизацией Super Steady.Съемку легко разнообразить не только наложением подходящего фильтра, но и опциями "бьютификации" лица, включая гладкость и тон кожи, глаза и линию подбородка. На вкладке "Параметры сохранения" предлагается активировать коррекцию искажений ультра широкоугольного объектива, а также сохранять снимки в экономном формате HEIF.Хотя квартетом объективов в тыловом фото-модуле сегодня уже никого не удивишь, съемка на основную камеру Galaxy A51 оставила приятные впечатления, в том числе и за счет выделенного ночного режима. Вспомогательная камера успешно помогает ей размывать фон, а вот с помощью "ультра ширика" даже без автофокуса иной раз получаются довольно интересные снимки. Как обычно, не слишком востребованной оказалась макро-камера. Примеры фото с тылового фото-модуля можно посмотреть здесь.Обзор Samsung Galaxy A51: звук"Музыкальные" способности Galaxy A51 явно не хуже, чем у его предшественника. Довольно громкий "мультимедийный" динамик со средним качеством звучания все так же расположен на нижнем торце корпуса, где рядом с ним соседствует 3,5-мм коннектор для аудио-гарнитуры.После подключения проводных наушников в расширенных настройках звука можно активировать опцию объемного звучания Dolby Atmos и функцию улучшения качества звука UHQ upscaler. При этом, пространственное звучание реализуется через четыре профиля - "Авто", "Фильм", "Музыка" и "Голос". Также предлагается воспользоваться 9-полосным эквалайзером с шестью пресетами, включая настраиваемый.Входящая в комплект проводная гарнитура понадобится в качестве коротковолновой антенны для работы FM-тюнера, который умеет записывать онлайн-трансляции в M4A-файлы. Контент из приложения "Звукозапись" сохраняется в таком же формате. При этом, качество записи предварительно настраивается: высокое (256 кбит/с, 48 кГц), среднее (128 кбит/с, 44,1 кГц) или низкое (64 кбит/с, 44,1 кГц). Для поддержки беспроводных аксессуаров позаботились о наличии Bluetooth-кодеков aptX и LDAC, поддерживающих беспроводную передачу качественного звука.Обзор Samsung Galaxy A51: начинка, производительностьЕсли "пламенным мотором" у Galaxy A50 был процессор Exynos 9610, то для Galaxy A51 остановились на его улучшенной версии - Exynos 9611, которая, в частности, отличается увеличенной частотой графического сопроцессора и повышенной энергоэффективностью. Итак, чип, выполненный по 10-нм технологии, содержит восемь вычислительных ядер, разбитых на два кластера из ARM Cortex-A73 и ARM Cortex-A53 с тактовыми частотами до 2,3 ГГц и до 1,7 ГГц соответственно. За обработку графики отвечает ускоритель ARM Mali-G72 MP3 c поддержкой кодеков MFC, HEVC(H.265) и H.264. Заявлена поддержка дисплеев с разрешением до WQXGA (2560х1600 точек), а также работа с видео 4K/UHD (до 120fps). Платформа позволяет использовать оперативную память типа LPDDR4x, а также флэш-память типа UFS 2.1 и eMMC 5.1. Возможна работа с фото-сенсорами разрешением до 64 мегапикселей. Конфигурацию Galaxy A51 дополняют 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти.Тестирование Samsung Galaxy A51. Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Samsung Galaxy A51. Результаты в бенчмарке GeekBenchТестирование Samsung Galaxy A51. Результаты в бенчмарке 3DMarkВ зависимости от объема оперативной памяти (4 ГБ или 6 ГБ) размер встроенного хранилища также варьируется - 64 ГБ или 128 ГБ. Его можно расширить картой памяти microSD/HC/XC объемом до 512 ГБ, для размещения которой выделено отдельное место. Именно поэтому она не мешает одновременной установке еще и двух nanoSIM-карт. Кроме того, благодаря поддержке технологии USB-OTG к Galaxy A71 подключаются флэшки, в том числе и со SMI-контроллером (c USB Type-A и USB Type-C разъемами - Dual USB).Один радиоканал позволяет работать с двумя модулями идентификации абонента (формата nanoSIM) в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby). В число поддерживаемых полос частот FDD-LTE входят b3, b7 и b20, а TDD-LTE - b38, b40 и b41. Набор беспроводных коммуникаций включает также 2-диапазонный Wi-Fi-модуль 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0 и NFC.Поддержку бесконтактных платежей обеспечивает интерфейс NFC. Кроме того, он пригодится, например, для чтения баланса московской транспортной карты "Тройка".В навигации и определении местоположения помогут спутниковые группировки GPS, BDS, ГЛОНАСС, Galileo.Обзор Samsung Galaxy A51: автономностьПо части энерговооруженности никаких заметных изменений в новинке, похоже, не произошло. Как и у Galaxy A50, емкость встроенного литий-полимерного аккумулятора в Galaxy A51 составляет 4 000 мА*ч.По данным производителя, на одной полной зарядке можно разговаривать в сети 4G до 32 часов, работать в интернете (LTE/Wi-Fi) 15/16 часов, слушать музыку до 87 часов или до 20 часов смотреть видео. По неофициальной информации, буквально 10 минут подзарядки хватит на три часа телефонных бесед. При этом, воспроизведение набора тестовых видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи менее чем на 7% (тест в течение 6 часов).Для заполнения аккумулятора повышенной емкости предназначен 15-ваттный фирменный адаптер Adaptive Fast Charging. Примерно за полчаса с его помощью можно заполнить около половины встроенной емкости, а вот чтобы залить ее "под горлышко" понадобится не менее 100 минут.В настройках "Батареи" собран ряд соответствующих опций, позволяющих увеличить время автономной работы смартфона. Так, в зависимости от типа предполагаемой нагрузки предлагается остановиться на одном из трех режимов: "Оптимизированный", "Средняя экономия", "Максимальная экономия", или автоматизировать свой выбор, воспользовавшись адаптивным режимом.Обзор Samsung Galaxy A51: особенности программного обеспеченияСмартфон Galaxy A51 работает под управлением операционной системы Android 10 (Q), интерфейс которой скрыт за уже хорошо знакомой фирменной оболочкой One UI 2.В настройках главного экрана можно определиться не только с сетками расположения значков, но и с наличием отдельного экрана приложений, а также отображением для него специальной кнопки и т.п.Для навигационной панели рекомендуется выбрать порядок пиктограмм "Недавние приложения" и "Назад". Стоит отметить, что для управления удобно использовать жесты. Двойным касанием виртуальной кнопки "Домой" или свайпом вниз (жест) в нижней части экрана активируется режим управления одной рукой.В разделе "Дополнительные функции" предлагается выбрать движения и жесты, упрощающие управление смартфоном. Среди них, например, включение экрана двойным тапом, быстрый вызов свайпом вправо по контакту, смарт-отключение экрана и т.п.Адаптировать поведение смартфона к привычкам его хозяина можно с помощью так называемых сценариев Bixby, которые основаны на реализации условных конструкций типа "если"-"тогда".Многоуровневая система безопасности Samsung Knox защищает личные данные от вирусов и вредоносных атак, как на аппаратном, так и на программном уровне.Для разблокировки смартфона наиболее комфортно использовать распознавание лица с помощью фронтальной камеры. В этом случае предварительная активация опции "Повышение яркости экрана" понадобится при недостатке освещения. Интересно, что зарегистрировать с помощью дактилоскопического сканера, встроенного в экран, можно всего три отпечатка пальцев. Из-за низкого расположения контактной площадки, для разблокировки удобнее использовать папиллярные узоры свободной от смартфона руки. Сохранение данных лица и отпечатков пальцев может пригодиться для подтверждения личности в интернете и других поддерживаемых приложениях (Samsung Pass).Обзор Samsung Galaxy A51: покупка, выводыСмартфон Galaxy A51 явно нацелен на то, чтобы повторить успех своего предшественника-бестселлера. В его стильном корпусе из пластика разместили теперь чуть больший по размеру "бескрайний" Super AMOLED-экран, скрывающий оптический дактилоскопический сканер, и обновленный процессор с внушительными объемами памяти. При этом, для расширения хранилища отдельное место предусмотрено для установки карты памяти microSD. Квартет камер в тыловом фото-модуле включает 48-МП сенсор, а батарея повышенной емкости дополнена быстрой 15-ваттной зарядкой. В начинке, приправленной свежим системным софтом, также стоит отметить базовый набор беспроводных интерфейсов, включая Bluetooth и NFC.Впрочем, новый процессор смартфона даже в своем классе обеспечивает только среднюю производительность, а стильный корпус из пластика оказывается, к сожалению, довольно марким.На старте продаж Galaxy A51, в зависимости от конфигурации (4 ГБ/64 ГБ или 6 ГБ/128 ГБ), оценили в 19 990 рублей и 22 990 рублей, соответственно. При этом, на момент тестирования даже в крупных розничных сетях еще можно было купить, например, Galaxy A50 (6 ГБ/128 ГБ) по цене 19 990 рублей. Стоит также обратить внимание на Honor 20 (наш обзор здесь), который оказывается серьезным соперником Galaxy A51. Хотя в конфигурации 6 ГБ/128 ГБ его оценили в 24 990 рублей, с учетом подарка (Bluetooth-наушники AM61 за 2 990 рублей) он оказывается даже дешевле. Напомним, что по сравнению с Galaxy A51, Honor 20 может похвастаться более мощным процессором (HiSilicon Kirin 980), похожим квартетом тыловых камер, включая 48-МП сенсор, скоростным дактилоскопическим сканером на боковом ребре, ну и 22,5-ваттной быстрой зарядкой. С другой стороны, Honor 20 получил только 6,26-дюймовый IPS-экран и чуть меньшую емкость батареи (3 750 мА*ч). К тому же, в этом смартфоне не предусмотрены 3.5-мм аудио-коннектор и место для карты памяти microSD.Итоги обзора Samsung Galaxy A51Плюсы:Обновленный стильный корпусЯркий и безрамочный Super AMOLED-экранКвартет камер в тыловом фото-модуле, включая 48-МП сенсорЕмкая батарея с 15-ваттной зарядкойОтдельное место в слоте для карты памяти microSDНаличие NFCОС Android 10 (Q) с лончером One UI 2Минусы:Маркий корпус из пластикаСредняя производительность в своем классе