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<a href="https://33live.ru/novosti/11-03-2020-obzor-smartfona-samsung-galaxy-a51-na-smenu-bestselleru.html" target="_blank">Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: на смену бестселлеру</a> - Этот смартфон в стильном корпусе из пластика может похвастаться ярким и бескрайним Super AMOLED-экраном, скрывающим оптический дактилоскопический сканер, а также квартетом камер в тыловом фото-модуле, включая 48-МП сенсор, и емкой батареей, дополненной 15-ваттной быстрой зарядкой. В начинке, приправленной свежим системным софтом, также стоит отметить базовый набор беспроводных интерфейсов, включая Bluetooth и NFC. Вести.Hi-tech узнали все достоинства и недостатки Samsung Galaxy A51