Актер Йохан Филип Асбек, который играет в фантастическом сериале "Игра Престолов" роль Эурона Грейджоя, намекнул, что в пятом сезоне могут показать нового дракона. Свое сообщение актер разместил в Instagram и сопроводил фото, на котором он "сдувает" с ладони других актеров.Асбек говорит, что не может дождаться пятого эпизода, где, по его словам, будет "свет, и смерть, и стаканы кофе". Этим актер намекает на недавний ляп с появлением в кадре стаканчика с кофе от Starbucks. Он идет дальше и предполагает, что в пятой серии может появиться печенье Oreo.Посмотреть эту публикацию в InstagramGone with the wind....!!!? Maybe.... can’t wait for episode 5....there will be light! And death.... and coffee cups... Oreos...?...you might see a dragon...or two...or none...