Мальчишки и девчонки традиционно поздравляют ветеранов ОВД, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Воспитанники детского сада №12 г. Владимира ежегодно поздравляют всех участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла с Днем Победы. Особое внимание мальчишки и девчонки уделяют тем, кто после завершения войны вступил я ряды сотрудников органов внутренних дел.Так в прошлом году совместно с пресс-службой УМВД России по Владимирской области дошколята подготовили для ветеранов открытки с трогательными поздравлениями, которые лично вручили во время торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы.В этом году, несмотря на сложившиеся условия, связанные с ограничительными мерами, ребята решили не нарушать традицию и совместно с воспитателями и родителями подготовили поздравление в формате видео.Дошколята прочли стихотворение Михаила Владимирова «Ещё тогда нас не было на свете».