В США в Нью-Йорке вертолет упал на крышу офисного здания на Манхеттене и загорелся. Пилот погиб, его личность устанавливается. Из высотки пришлось эвакуировать сотни сотрудников.

В США в Нью-Йорке вертолет упал на крышу офисного здания на Манхеттене и загорелся. Пилот погиб, его личность устанавливается. Из высотки пришлось эвакуировать сотни сотрудников.В сети появились сообщения, что это теракт, но мэр Нью-Йорка это опроверг. В полиции заявили, что была жесткая посадка.По данным СМИ, вертолет Augusta-109 был частным. Машина рухнула недалеко от башни "Трамп тауэр", где во время поездок в Нью-Йорк останавливается президент США Дональд Трамп. Этот район города закрыт для полетов авиации.