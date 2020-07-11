Злоумышленники, увидев в арендованном автомобиле оставленные чужие вещи, похитили их...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали подозреваемых в краже и установили причастность одного из них к покушению на сбыт психотропного вещества.В ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное с заявлением о краже обратился житель района. По словам заявителя, неизвестные тайно похитили его рюкзак, в котором находились денежные средства и компьютерная техника, из арендованного им автомобиля. Ущерб составил 900 тысяч рублей.Как было установлено, заявитель, приехав к учебному заведению на каршеринговом автомобиле, чтобы забрать ребенка, ошибся и в мобильном приложении завершил аренду, вместо того чтобы включить режим ожидания. Оставив в транспортном средстве личные вещи, мужчина ушел. Спустя время он обнаружил, что автомобиля нет на месте парковки.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 26-летний и 33-летний жители столицы. Выяснилось, что данные граждане также взяли в аренду автомобиль. Увидев в салоне чужие вещи, они похитили их.В ходе проведения обысков по местам жительства задержанных в квартире у одного из подозреваемых стражи порядка обнаружили и изъяли вещество неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования части изъятого материал является психотропным веществом – амфетамином, общей массой около 110 граммов.По данным фактам следствием территориального ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража», статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Один из злоумышленников задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в отношении другого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22