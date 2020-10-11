Злоумышленник воспользовался невнимательностью пожилой москвички и, зная пароли от мобильного банковского приложения, неоднократно переводил ее денежные средства на свой счет...

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы задержали 28-летнего подозреваемого в краже у пожилой женщины.В полицию с заявлением обратилась 80-летняя москвичка. Она сообщила, что с ее банковской карты пропали денежные средства в размере 32 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 28-летнего подозреваемого на Тушинской улице. Им оказался сотрудник салона сотовой связи.Установлено, что заявительница купила сотовый телефон в салоне связи и попросила менеджера установить ей мобильное банковское приложение. После этого женщина не раз обращалась к нему за помощью. Молодой человек воспользовался невнимательностью пожилой москвички и ее доверительным отношением и, зная пароли от мобильного банковского приложения, неоднократно осуществлял денежные переводы средств пенсионерки на свой счет.Следствием Отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56