Худший прогноз погоды в Перми оправдался. С семи утра, а в отдельных районах и с пяти шёл ледяной дождь. Двумя часами ранее подрядчики вывели технику для обработки проезжей части и тротуаров, в обработке дорог было задействовано 230 человек. Днем число дорожных рабочих увеличится до 350-ти.

Худший прогноз погоды в Перми оправдался. С семи утра, а в отдельных районах и с пяти шёл ледяной дождь. Двумя часами ранее подрядчики вывели технику для обработки проезжей части и тротуаров, в обработке дорог было задействовано 230 человек. Днем число дорожных рабочих увеличится до 350-ти.Как сообщает "Вести Пермь", в связи с погодными условиями мэр Перми Дмитрий Самойлов отменил на сегодня все совещания с главами районов. Он рекомендовал им на месте контролировать процесс уборки улиц. Особое внимание подходам к соцобъектам, — написал в своем аккаунте в Instagram глава города. "Прошу руководство хозяйствующих субъектов подключиться к обработке своих прилегающих территорий: подсыпать лестницы, ступеньки", — уточнил Дмитрий Самойлов.Отметим, что синоптики на предстоящей неделе прогнозируют аномальные перепады температуры — с плюсовой в понедельник - среду, до -10С в четверг, и снова потепление в пятницу днем.