Женщина, пострадавшая в результате прорыва паропровода на заводе Балтика, госпитализирована с ожогами средней степени тяжести.

Женщина, пострадавшая в результате прорыва паропровода на заводе "Балтика", госпитализирована с ожогами средней степени тяжести.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.Она сообщила, что к месту ЧП по адресу Верхний переулок, 3, прибыли две бригады скорой медицинской помощи, оказав двум пострадавшим врачебную помощь на месте. Третья пациентка была доставлена в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.Прорыв паропровода произошел 11 ноября около 17.30 мск рядом с заводом пивоваренной компании "Балтика" в северной столице, при взрыве обломками асфальта был нанесен незначительный ущерб зданию предприятия.После ЧП теплотрасса была перекрыта, завод не прекращал свою работу.