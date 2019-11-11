В столице Румынии завершился этап шахматного турнира Grand Chess Tour. Победу в нем одержал армянский гроссмейстер Левон Аронян, который в финале встречался с россиянином Сергеем Карякиным и выиграл у него на тай-брейке. Еще один наш шахматист Владислав Артемьев поделил 5-7-е места.

В столице Румынии завершился этап шахматного турнира Grand Chess Tour. Победу в нем одержал армянский гроссмейстер Левон Аронян, который в финале встречался с россиянином Сергеем Карякиным и выиграл у него на тай-брейке. Еще один наш шахматист Владислав Артемьев поделил 5-7-е места.В блице Карякин был первым вместе с вьетнамцем Ле Куанг Льемом, набрав по 11 очков. Однако в так называемых "быстрых" шахматах Аронян догнал российского фаворита, у обоих на финише было по 20 баллов и пришлось играть финальный тай-брейк. Победа была за спортсменом из Армении – 1,5:0,5.Третьим в итоговой таблице стал экс-чемпион мира из Индии Вишванатан Ананд. Ле Куанг Льем во второй части турнира подрастерял преимущество и занял 4-е место. 5-7-е Артемтев разделил с украинцем Антоном Коробовым и представителем Нидерландов Анишем Гири.