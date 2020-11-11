УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Мацнева Данилы Игоревича, 1971 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Мацнева Данилы Игоревича, 1971 года рождения, который 05.01.2020 года уехал в г. Казань. Последний раз выходил на связь 24.05.2020 года, после чего на телефон не отвечал, и до настоящего времени его местонахождение не известно.Приметы: европейский тип внешности, на вид 50-55 лет, рост 197 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93