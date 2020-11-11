Плюсы и минусы «удалёнки» обсудят за круглым столом.

В библиотеке для детей и молодёжи 11 ноября проходит круглый стол. Темой собрания стали плюсы и минусы дистанта. Мероприятие состоялось при поддержке детского омбудсмена Владимирской области Геннадия Прохорычева и Родительского комитета региона.Среди участников: представители здравоохранения, Роспотребнадзора, руководители школ, родительская общественность.Родители, которые говорят об ухудшении успеваемости своих детей при дистанционном обучении, обеспокоены сложившейся ситуацией. В семьях ставят перед собой две задачи - сохранить здоровье домочадцев и не дать ребёнку отстать в образовательной программе.Ожидается, что на мероприятии расскажут о новой технологии, которая позволит не переходить «на удалёнку» и сохранить качество образования.Напомним, что на сегодняшний день во Владимирской области 706 учителей находятся на больничном из-за ОРВИ или коронавируса.