Союз журналистов России готов оказать помощь семье оператора видеоагентства Ruptly Саафы Гали, убитого на юге Ирака, заявил глава союза Владимир Соловьев.

Союз журналистов России готов помочь семье стрингера видеоагентства Ruptly Саафы Гали, заявил глава союза Владимир Соловьев.Ruptly входит в состав телевизионной сети RT. Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила о гибели сотрудника.Репортер Ахмед Абдель Самад и оператор Саафа Гали были убиты в городе Басра на юге Ирака в пятницу. Журналисты освещали проходящие в городе акции протеста.