Народный банк Китая в ближайшее время снова пойдет на смягчение монетарной политики, скорее всего, будет снижена ключевая ставка. Поводом для таких прогнозов стала статистика по инфляции, вышедшая сегодня.

Народный банк Китая в ближайшее время снова пойдет на смягчение монетарной политики, скорее всего, будет снижена ключевая ставка. Поводом для таких прогнозов стала статистика по инфляции, вышедшая сегодня.Индекс потребительских цен в апреле вырос лишь на 3,3%, оказавшись значительно ниже прогнозов. В основном снижение произошло из-за падения продовольственной инфляции: показатель снизился в годовом выражении с мартовских 18,3% до 14,8%, при этом цены на свинину упали на 7,6%, так как предложение увеличивается.Дезинфляционные процессы не самая хорошая новость для экономики Китая.При этом ранее наблюдался скачок инфляции. Между тем, ЦБ страны в своем ежеквартальном отчете о денежно-кредитной политике подтвердил свою экспансионистскую позицию, обещая более решительные действия в области денежно-кредитной политики.Сейчас, когда инфляция снизилась, инфляционные ожидания стабилизировались, а индекс цен производителей стремительно снижается, складываются комфортные условия для монетарного стимулирования.