В России должна сформироваться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье. Это необходимо для нормальной жизни в новой посткоронавирусной реальности, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В России должна сформироваться новая культура, предполагающая максимальную заботу о собственном здоровье. Это необходимо для нормальной жизни в новой посткоронавирусной реальности, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр добавил, что вместе с коллегами из регионов долго обсуждал меры, которые нужно предпринять. Среди них были выделены главные направления, как то: ответственное поведение, забота о собственном здоровье и здоровье близких, передает РИА Новости.