Нагнетание в отношениях между Россией и Чехией вредит диалогу между странами, заявила глава Россотрудничества. Так она прокомментировала публикации в чешских СМИ о том, что в Прагу якобы прибыл россиянин с отравляющим веществом в багаже.

Нагнетание в отношениях между Россией и Чехией вредит диалогу между странами, заявила глава Россотрудничества. Так она прокомментировала публикации в чешских СМИ о том, что в Прагу якобы прибыл россиянин с отравляющим веществом в багаже. Как раз представитель Россотрудничества. Обвинения в его адрес назвали провокацией. А началось все с демонтажа памятника маршалу Коневу в чешской столице."Андрей Викторович Кончаков – высокий стройный мужчина. Он выглядит моложе своих 34 лет". Так чешская пресса описывает человека, выбранного на роль загадочного российского отравителя, о котором нам рассказывают третью неделю. Ссылаясь на местные спецслужбы, журналисты утверждают, что 14 марта именно исполняющий обязанности главы представительства Россторудничества привез в Прагу яд — рицин, чтобы отравить ответственных за снос памятника маршалу Коневу."Спецслужбы считают Андрея Викторовича Кончакова сотрудником российской разведки. В Чехии он уже много лет, но занимает дипломатическую должность только второй год".В Россотрудничестве подчеркивают: не приводя никаких доказательств, авторы материала просто придерживаются своей прежней антироссийской логики."Эта история длится давно. Это, конечно, в чистом виде провокация, реакция на ситуацию со сносом памятника, в дополнение. Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, но в Чехии далеко не все такие. Наш представитель в Чехии — молодой человек с чешским языком, который хорошо относится к этой стране и любит ее", — комментирует руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.Репортер чешского издания Seznam сетует: из-за этого человека уже второй месяц вынуждены жить под охраной мэр чешской столицы и старосты двух округов Праги, предполагаемые цели предполагаемого отравителя. Местные журналисты пообщались с исполняющим обязанности главы представителя Россотрудничества в Праге. Подчеркивают, что по ходу беседы Андрей Кончаков сохранял спокойное выражение лица, будто был готов к такого рода вопросам."В массе своей чешские журналисты получают гранты или из-за океана, или из Германии, или от собственных русофобов. И в чешских СМИ преобладает ярко выраженная антироссийская точка зрения. Она куда более антироссийская, чем подход официальных властей Чехии. И они постоянно ругают официальные власти Чехии за то, что они якобы прогибаются под Россию", — говорит старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.В тексте появляется еще одно имя – водитель посольства России Александр Антонов, который, по версии Seznam, якобы работает в ФСБ, всегда встречает в пражском аэропорту важных дипломатов и отвечает за доставку секретных документов."Осторожный оптимизм в том, что европейцы возвращаются на свою любимую стезю русофобии и шпиономании. Очевидно, что пандемия действительно заканчивается, отступает, вся жизнь входит в нормальное рабочее русло. И чехи так делают заявку на номинацию очередной русофобской площадки в Европе", — говорит директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.Российское посольство в связи с историей про рицин уже не раз обращалось к чешским коллегам, но пока остановить информационную кампанию не удается."В соответствии со статьей 29 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года посольство обратилось в МИД Чехии с просьбой предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника. Из-за развернутой чешскими СМИ персональной травли российского дипломата в его адрес начали поступать угрозы" – заявил пресс-секретарь посольства России в Чехии Николай Брякин.Чтобы защитить коллегу, сотрудникам посольства России пришлось обратиться в чешскую полицию. Дипломаты просят предоставить гражданину России полицейскую охрану.