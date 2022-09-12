Житель Мурома предстанет перед судом по обвинению в незаконном приобретении и сбыту специальных шпионских очков с «Али Экспресс». Мужчина пытался продать гаджет, но наткнулся на

Житель Мурома предстанет перед судом по обвинению в незаконном приобретении и сбыту специальных шпионских очков с «Али Экспресс». Мужчина пытался продать гаджет, но наткнулся на сотрудников полиции, проводивших «проверочную закупку». В марте 2021 года мужчина купил в китайском онлайн-сервисе устройство для скрытой записи звука, визуального наблюдения и документирования. Он планировал скрытно фиксировать встречи с бывшей