Он проездом из Казани в Петербург 12-13 октября 1834 останавливался в «Доме губернатора», где сейчас расположена гостелерадиокомпания «Владимир».

Он проездом из Казани в Петербург 12-13 октября 1834 останавливался в «Доме губернатора», где сейчас расположена гостелерадиокомпания «Владимир».«Император прибыл к собору в открытой коляске и был встречен был Преосвященным Архиепископом Парфением в полном облачении с хоругвями и со крестом в руках. Государь изволил прикладываться сперва к местным образам Спасителя и Божией Матери Владимирской, потом к чудотворным мощам св. благоверных великих князей, начав с Андрея Боголюбского», зафиксировала хроника высочайшего визита.Затем Николай I осмотрел Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота.Пораженный ветхостью Дмитриевского собора, распорядился уничтожить сделанные пристройки и привести Дмитриевский собор в первоначальный вид. Для этого императором была ассигнована необходимая сумма денег.Реставрация была произведена под руководством местных археологов и в 1837 г. Дмитриевский собор предстал снова во всей своей древней красоте. Реставрированный храм был освящен 24 августа 1847 г.Увы, Николая I буквально поразил убогий вид губернской столицы. Он приказал товарищу (заместителю) министра внутренних дел графу А.Г. Строганову «собрать и представить подробные сведения о причинах упадка сего города и средства к улучшению оного».