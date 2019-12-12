На ложь, которая искажает события Великой Отечественной, на попытки оправдания нацистов и их пособников Россия ответит исторической правдой. Это на заседании оргкомитета Победа, который готовится к проведению в 2020-м Года памяти и славы, пообещал Владимир Путин. Президент отметил, что в истории нет неудобных страниц, а самое главное сегодня это забота и поддержка ветеранов.

На ложь, которая искажает события Великой Отечественной, на попытки оправдания нацистов и их пособников Россия ответит исторической правдой. Это сегодня, 11 декабря, на заседании оргкомитета "Победа", который готовится к проведению в 2020-м Года памяти и славы, пообещал Владимир Путин. Президент отметил, что в истории нет неудобных страниц, а самое главное сегодня — это забота и поддержка ветеранов.Сохранение памяти о самой страшной войне в истории человечества и есть ответственность за будущее России, но кто бы мог подумать, что и спустя 75 победных лет нам снова придется биться против перекраивания истории."Попытки искажения этой правды исторической не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацизма — теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур. Ну, вы знаете наверняка, что недавняя резолюция Европейского парламента поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз. Чуть ли не обвиняют СССР, наряду с нацистской Германией, в развязывании Второй Мировой войны, как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941-го. А тех, кто пытается спорить с такой ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы. Это цитата. Наш ответ на ложь — это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте. Складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет — как будто не знают ничего. Убежден, в истории нет и не может быть невыгодных, неудобных страниц. Она нужна в совокупности, причем без всяких прикрас и изъянов", — заявил Владимир Путин.А правда заключена в глазах, словах, поступках наших ветеранов — им, все выстоявшим, сегодня очень нужна поддержка."Нам нужно вместе сделать все необходимое, чтобы в принципе исключить формальный, равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они ни проходили. Везде есть свои герои Великой Отечественной войны, фронтовики и труженики тыла. Именно им нужно уделить самое высокое, пристальное, сердечное внимание и заботу", — сообщил президент.Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова прокомментировала: "Мы и регионы страны знаем каждого находящегося в очереди ветерана пофамильно. Хотела бы еще раз обратить внимание регионов, где есть еще небольшая очередь, работать максимально оперативно, индивидуально, не откладывая на другие периоды обеспечение жильем, особенно обратив внимание на тех ветеранов, которые сегодня проживают в сельской местности". На это Владимир Путин отметил: "У меня есть просьба к Татьяне Алексеевне. Мы к юбилейным датам, вообще к праздникам, помогали, поддерживали наших ветеранов. Поэтому я Вас прошу проработать и внести предложение по дополнительным выплатам для ветеранов ВОВ и другим категориям граждан".Нет в России семьи такой, где бы ни был памятен свой герой, но сколько еще страниц великой войны остаются непрочитанными — проект "Без срока давности" рассекречивает архивные документы о зверствах нацистов на оккупированных территориях, где погиб каждый шестой мирный житель.Декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елена Малышева рассказала: "На основании архивных документов стало известно о том, как бойко шла торговля в Литве детьми, которые вывозились со Смоленской области. Их продавали на тяжелые работы".В России больше тридцати тысяч воинских захоронений, но еще двенадцать тысяч расположены за пределами страны."Участились противоправные действия по отношению к захоронениям советских воинов за рубежом. Акты надругательства и вандализма над памятниками постоянно совершаются на Украине. Такие факты имеют место в Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Австрии, Эстонии, Латвии и других странах. В связи с этим Министерство обороны подготовило законопроект, который вводит ответственность за уничтожение и осквернение мемориалов ВОВ", — заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Еще предложение к 75-ой годовщине — утвердить новое почетное звание для городов. Есть двенадцать городов-героев, 45 городов воинской славы, но броню победы ковали в тылу. Первый заместитель руководителя администрации президента России, первый заместитель председателя оргкомитета "Победа" Сергей Кириенко рассказал:— Предлагается принять на федеральном уровне почетное звание "Город трудовой доблести". Такое звание может быть присвоено городам России, внесшим значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне и трудового подвига в тылу.В юбилейный год, конечно, будут салюты и парады, а главной площадкой торжеств станет музей Победы на Поклонной горе. Но ничего не будет важнее памяти — только так великое прошлое сбережет наше будущее.Это, конечно, больше, чем торжественный майский день — 2020-й объявлен Годом памяти и славы, но и целой жизни не хватит, чтобы поклониться героям великой Победы, поблагодарить за бессмертный подвиг.Память и гордость и есть то, что нас объединяет, и, подводя итоги заседания, президент сказал самые главные слова:"Нужно сделать это таким мероприятием, которое бы осталось в памяти молодых людей, чтобы они и дальше понесли эту память о трагических, но в то же время героических событиях Второй мировой и Великой отечественной войн.