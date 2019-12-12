США ввели санкции против транспортных компаний Ирана и Китая. Речь о трёх предприятиях. Госдеп счёл, что их деятельность связана с распространением оружия массового уничтожения.

США ввели санкции против транспортных компаний Ирана и Китая. Речь о трёх предприятиях. Госдеп счёл, что их деятельность связана с распространением оружия массового уничтожения.Под санкции попали и еще восемь иранских структур, которые, по американским данным, помогали контрабандным путем доставлять иранское оружие в Йемен.Госдеп предупредил всех, кто ведёт бизнес с компаниями из санкционного списка, что они рискуют поддержать ядерную и ракетную программы Ирана. Экспортёрам рекомендовали искать "альтернативные способы доставки", сообщает телеканал "Россия 24".