Злоумышленник совместно с неустановленными лицами приобрели земельный участок с жилым домом во Владимирской области, который застраховали с расширенным покрытием ущерба...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали мужчину, подозреваемого в покушении на страховое мошенничество.В ОМВД России по Даниловскому району обратился представитель страховой компании. Он рассказал, что в компанию поступило заявление о возмещении ущерба в размере около 3 миллионов рублей за сгоревший дом. Однако действия страхователей вызвали сомнения, и он обратился в полицию.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался 29-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник совместно с неустановленными лицами приобрели земельный участок с жилым домом во Владимирской области, который застраховали с расширенным покрытием ущерба. Спустя некоторое время для получения выплаты злоумышленники подожгли дом, после чего от имени собственника-страхователя подали заявление и копии необходимых документов в страховую компанию.По данному факту следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159.5 «Мошенничество в сфере страхования».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22