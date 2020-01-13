В Костроме возбудили уголовное дело из-за отравленного грунта. Как утверждают следователи, загрязненная земля с территории бывшего химзавода возле микрорайона Черноречье была вывезена не на утилизацию на спецполигоне, а развезена по городу.

В Костроме возбудили уголовное дело из-за отравленного грунта. Как утверждают следователи, загрязненная земля с территории бывшего химзавода возле микрорайона Черноречье была вывезена не на утилизацию на спецполигоне, а развезена по городу.Напомним, почва, содержащая следы химических веществ, в том числе нефтепродуктов и бензапирена, была обнаружена на нескольких улицах в зоне жилой застройки. Во всех пробах зафиксировано превышение ПДК в десятки раз, что представляло угрозу для окружающей среды и здоровья жителей.Как сообщили ГТРК "Кострома" в следственных органах, разрешение на строительство ЖК на месте бывшего химзавода ООО "Речной" получило еще в 2014 году. Согласно проектной документации, весь грунт с этого участка должен был быть вывезен на спецполигон в Ярославской области. По какой причине отравленная земля оказалась в городе – предстоит установить следствию. На основании данных УФСБ РФ по Костромской области возбуждено дело по статье УК "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".