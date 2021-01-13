Спасибо врачам... Известный владимирский писатель Марк Фурман передал несколько сот экземпляров своей новой книги владимирским медикам. Марк Айзекович, сам, к слову , Заслуженный врач России и кандидат медицинских наук, недавно в тяжелой форме переболел коронавирусом , за его жизнь боролись врачи инфекционного госпиталя областной клинической больницы.

Спасибо врачам... Известный владимирский писатель Марк Фурман передал несколько сот экземпляров своей новой книги владимирским медикам. Марк Айзекович, сам, к слову , Заслуженный врач России и кандидат медицинских наук, недавно в тяжелой форме переболел коронавирусом , за его жизнь боролись врачи инфекционного госпиталя областной клинической больницы.Марк Фурман, писатель:- В эти дня вся страна и наш Владимир с тысячами врачей и медработников борется с коронавирусом. Подлинный героизм и патриотизм они проявляют, не жалея сил и времени, сменив домашний уют на многосуточные дежурства в больницах, клиниках и госпиталях. Моя последняя книга "Мужчинам и дамам после пятидесяти - живите долго" вышла в издательстве транзит в прошлом году.///00.36 И вот я осознал, что значительную часть ее тиража в знак благодарности и уважения надо передать тем, кто находится на переднем фронте борьбы с тяжелой и опасной инфекцией.Книги доставили в областную клиническую больницу и сегодня утром распределили между другими медучреждениями Владимира. Главврач ОКБ Владимир Безруков поблагодарил писателя за заботу. В инфекционном госпитале областной больницы сейчас проходят лечение 150 пациентов с КОВИД-19, сюда доставляют самых тяжелых больных , нуждающихся в искусственной вентиляции легких. С учетом мест в реанимации, на текущий момент в госпитале тридцать свободных коек. При этом , поскольку инфекционное отделение было открыто на базе хирургического корпуса ОКБ, многие пациенты сейчас не могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь и ждут окончания пандемии. По словам Владимира Безрукова, в прошлом году было проведено лишь шестьдесят процентов от запланированных операций, но главврач областной клинической больницы надеется, что к весне ситуацию удастся переломить.Владимир Безруков, главврач ОКБ:- К сожалению, пока мы не можем уверенно говорить о том, что мы достигли некой стабилизации в этой ситуации - продолжает поступать большое количество пациентов , причем пациентов и в тяжелом состоянии, требующих иногда и реанимационных мероприятий и какого-то кардинального перелома пока на мой взгляд не произошло. Я надеюсь, что ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию и через пару месяцев будем говорить о том, что всё-таки очередную волну мы преодолели.