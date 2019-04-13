В Москве и Подмосковье синоптики продлили желтый уровень погодной опасности до вечера воскресенья.

В Москве и Подмосковье синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности до вечера воскресенья. Как ожидается, с 9.00 до 21​​​.00 в столицу придет сильный ветер порывами до 15 метров в секунду."Погода потенциально опасна", — заявили в Гидрометцентре.Температура воздуха поднимется до 6 градусов тепла. Облака закроют небо, возможен дождь со снегом, пишет РИА Новости.Как заявили синоптики, погода соответствует климатической норме. Заметное потепление ожидается только 18 апреля. Практически вся следующая неделя без осадков. К выходным — до плюс 18.