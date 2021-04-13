Нарушителям грозят штрафы. Губернатор Сипягин подписал соответствующее постановление. С 12 апреля на территории Владимирской области нельзя разводить костры, а также сжигать мусор в

Нарушителям грозят штрафы. Губернатор Сипягин подписал соответствующее постановление. С 12 апреля на территории Владимирской области нельзя разводить костры, а также сжигать мусор в неустановленных для этого местах. Местным властям рекомендовано подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям: организовать очистку полос отвода дорог, проходящих через лесные массивы от валежной и сухостойной древесины, а также проверить систему оповещения населения.