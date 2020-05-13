Министерство финансов Великобритании опасается, что дефицит бюджета в этом году может достичь рекордных 337 миллиардов фунтов стерлингов ($414 миллиардов) из-за пандемии коронавируса, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на внутренний документ министерства.

Министерство финансов Великобритании опасается, что дефицит бюджета в этом году может достичь рекордных 337 миллиардов фунтов стерлингов ($414 миллиардов) из-за пандемии коронавируса, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на внутренний документ министерства.В худшем случае, если экономика не будет восстанавливаться, дефицит может вырасти до 517 миллиардов фунтов стерлингов по сравнению с мартовским прогнозом всего лишь в 55 миллиардов фунтов стерлингов на 2020-2021 годы.Чиновники предупредили министров, что Великобритания может столкнуться с долговым кризисом, если не будут приняты меры по стабилизации дефицита, что потребует 25-30 миллиардов фунтов стерлингов за счет повышения налогов или сокращения расходов в рамках основного сценария и 90 миллиардов в худшем случае.В лучшем случае, при так называемом V-образном восстановлении экономики, дефицит бюджета может составить 209 миллиардов фунтов стерлингов. Однако в документе отмечается, что более реалистичным сценарием является более длительное U-образное восстановление. В последнем случае дефицит сократится до 83 миллиардов фунтов стерлингов в 2021-2022 годах и до 32 миллиардов к 2024-2025 годам.В документе, который, как отмечает издание, был подготовлен для министра финансов Риши Сунака, изложен предлагаемый пакет мер по повышению налогов и сокращению расходов. The Telegraph со ссылкой на неназванный источник в министерстве финансов сообщает, что никаких политических решений принято не было.Банк Англии прогнозирует, что в 2020 году экономика Великобритании сократится на 14%, а в 2021 году — вырастет на 15%. Этот сценарий основан на предположении, что правительство Великобритании будет постепенно снимать ограничения, введенные для борьбы с COVID-19, с июня по сентябрь. Такой сценарий потребует очень значительных монетарных и фискальных стимулов, отметил центробанк.